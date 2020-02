Ben 15 casi confermati questa mattina in Corea del Sud e altri 5 casi nel pomeriggio, portando di fatto il numero di infezioni da Coronavirus a 51. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) ha spiegato che 18 degli ultimi pazienti sono a Daegu, 300 km a sudest di Seul. Il 31° paziente è considerato un “super diffusore” dato che si ritiene abbia contagiato almeno altre 15 persone, venendo a contatto con altre 166 perlopiù ancora da controllare. Si tratta di una donna molto attiva nella comunità di una parrocchia cristiana di Daegu.