Coronavirus: creata mappa 3D, “un passaggio cruciale” per farmaci e vaccino

Svolta nella ricerca sul nuovo Coronavirus: un team di scienziati statunitensi ha creato la prima mappa 3D della parte del virus che si attacca e infetta le cellule umane.

Si tratta di un passo fondamentale verso lo sviluppo di un vaccino, secondo gli esperti dell’University of Texas a Austin e dei National Institutes of Health (Nih), autori della ricerca pubblicata su “Science”.

La mappatura della parte chiamata proteina “spike” è “un passaggio cruciale” per consentire ai ricercatori di tutto il mondo di lavorare a farmaci antivirali e vaccini per combattere la Covid-19.