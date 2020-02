Coronavirus, Di Maio: “Partito aereo militare, domattina rientrano circa 60 italiani”

“È partito dall’Italia il volo militare che riporterà a casa i nostri connazionali che si trovano a Wuhan, in Cina“: lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sottolineando che gli italiani “domani mattina saranno in Italia, atterreranno all’aeroporto di Pratica di Mare e potranno riabbracciare i propri cari. Sul volo ci saranno circa 60 italiani che hanno scelto di rientrare“.

“Ovviamente il trasferimento dei nostri connazionali seguirà tutte le indicazioni del ministero della Salute in modo da garantire la sicurezza dei passeggeri, che all’arrivo in Italia seguiranno anche un preciso protocollo sanitario“.

“Stiamo lavorando senza sosta, monitorando in maniera dettagliata la situazione e tutti gli sviluppi del coronavirus. Il governo ha già attivato tutti gli strumenti utili per dare supporto ai nostri cittadini e tutelare al meglio il nostro Paese. Come ho avuto modo di ribadire anche nei giorni scorsi: nessun allarmismo“.