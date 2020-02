Il Coronavirus potrebbe diffondersi in tutto il mondo, l’allarme dell’esperto: “Potrebbe non esserci una fine”

Un virologo ha avvisato che potrebbe non esserci una fine all’epidemia di coronavirus, mentre continua a circolare per il mondo. Il Dott. Chris Smith, dell’Università di Cambridge, ha dichiarato ad Express che il virus potrebbe diventare “un altro coronavirus che circola nell’uomo”, il che risulterebbe nella sua continua circolazione “di anno in anno”. Tuttavia, Smith ha affermato anche che potrebbe essere eliminato in “6 mesi” se verranno adottate misure efficaci per contrastare “l’iniziale periodo di crescita” del virus.

Il Dott. Smith ha spiegato: “Se si considera quello che è successo in Cina, non sapevano con cosa avessero a che fare fino a poco tempo fa. Era sfuggito ed è andato molto più avanti prima che fossero in grado di sopportarlo. Ora gli altri Paesi hanno l’avvertimento fornito dalla Cina e la comprensione di studiare la genetica del virus e i casi che si sono arresi ad esso finora. Quindi, gli altri Paesi saranno in grado di affrontarlo in modo differente. Quindi, non possiamo mettere a confronto quello che è successo in Cina con altri Paesi. Dall’altro lato, abbiamo imparato che sembra essere molto contagioso e comprendiamo che si è certamente diffuso fuori dalla Cina. Quindi, temo che potrebbero esserci piccole epidemie che inizieranno a penetrare nelle popolazioni di molti Paesi. Per esempio, il cinese che è morto in vacanza mentre era in Francia ha fatto le sue cose in Francia per un mese prima di morire. Quante persone ha potenzialmente infettato in quel periodo?”.

Smith ha aggiunto: “Siamo nel periodo iniziale della crescita e sono serviti diversi mesi per eliminare la SARS e questo è più grande. Potrebbero essere 6 mesi, potrebbe essere un anno. Se questo virus si trasforma in un coronavirus che circola nell’uomo. Perché ci sono 4 coronavirus umani naturali che circolano nel mondo, ci infettano e generalmente arrivano durante l’inverno, provocando sintomi simili al raffreddore nell’uomo. Potrebbe diventare uno di quelli e se sarà così, non ci sarà fine a tutto questo perché continuerà a circolare di anno in anno. Probabilmente lo farà in un modo relativamente banale”.

Secondo i dati della Johns Hopkins University, i contagiati nel mondo hanno superato quota 80.000 e i morti sfiorano i 2.700. In Italia, siamo ormai oltre i 200 casi e con 7 vittime, mentre il virus ha ormai raggiunto anche il Sud Italia.