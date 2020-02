Coronavirus: “Dobbiamo prepararci a focolai più estesi in Italia o anche in altri Paesi europei”

Il Centro europeo per il controllo delle malattie “monitora molto da vicino la situazione dell’Italia e l’impatto di questi focolai di nuovo Coronavirus sul rischio a livello generale in Europa. Pensiamo che ci possano essere situazioni simili in altri Paesi europei, la situazione dei vari paesi potrebbe evolvere in maniera diversa“: lo ha dichiarato la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon, in conferenza stampa dopo il vertice al ministero della Salute. “Le misure rigide hanno ridotto l’impatto della malattia e l’ulteriore diffusione. Sebbene stiamo lavorando sul contenimento dobbiamo prepararci però ad altri scenari come cluster più estesi in Italia o in altri Paesi europei. Per questo bisogna raccogliere informazioni in maniera standardizzata“.

“Bisogna vedere quanti test vengono fatti per scoprire i casi di Covid-19, ma alla domanda sul perché sia accaduto in Italia non so rispondere. Sarebbe potuto accadere ovunque“.