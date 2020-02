Coronavirus, donna positiva al test ricoverata a Torino: è partita ieri sera in treno da Reggio Calabria

Un altro caso di Coronavirus a Torino. Se ne è parlato in diretta durante il programma di Canale 5 “Pomeriggio 5”. Dall’Ospedale Regina Margherita di Torino hanno confermato la presenza di una donna ricoverata oggi pomeriggio perché risultata positiva al Coronavirus. La donna è arrivata a Torino in treno ed era partita ieri sera da Reggio Calabria. Si attendono ora ulteriori analisi che verranno effettuate per confermare la diagnosi. Il Coronavirus potrebbe già dunque essere presente in Calabria.