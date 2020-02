Coronavirus: due dipendenti di banca positivi in Lombardia

Due dipendenti della banca Intesa Sanpaolo, sede di Sesto San Giovanni (Milano) e Lodi, sono risultati positivi al test del Coronavirus. Una delle persone dipendenti di Intesa Sanpaolo opera presso la filiale di Via Volturno a Lodi, chiusa fino a nuova comunicazione in quanto soggetta ad attivita’ di sanificazione. La seconda persona non opera a contatto con il pubblico. Entrambi sono seguiti dalle Autorita’ Sanitarie che ne hanno disposto l’allontanamento dal lavoro. I colleghi in stretto contatto con i due casi positivi sono stati precauzionalmente invitati ad osservare il previsto periodo di isolamento domiciliare.