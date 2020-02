Coronavirus, è panico trasporti: 3 treni fermi per casi sospetti

E’ panico trasporti dopo l’emergenza coronavirus: sono ormai 17 i nuovi casi riscontrati oggi in Italia, e si teme possano aumentare. Tre treni sono fermi nelle stazioni di Lecce, Milano e San Ruffillo Bologna perché a bordo ci sarebbero tre casi sospetti di coronavirus. Si tratta di un Italo da Milano per Torino e di due Freccia, uno in partenza dalla stazione del capoluogo salentino e l’altro Roma-Milano. In tutti e tre i casi si sta attendendo che il personale del 118 prelevi le persone con sintomi influenzali.