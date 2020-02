Coronavirus, “è una minaccia peggiore del terrorismo”: “La maggioranza dei contagi in famiglia”

“Un virus può creare più sconvolgimenti politici economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano con la stampa a Ginevra sul Coronavirus.

C’è una “realistica chance di stoppare” la propagazione nel mondo del nuovo coronavirus, ormai ufficialmente denominato Covid-19. Apre uno spiraglio di ottimismo il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa da Ginevra, affermando che le possibilità di fermare la diffusione sono realistiche “se investiamo ora”.

“La maggioranza dei contagi in famiglia”

Quando il coronavirus colpisce un componente di una famiglia “possono verificarsi cluster secondari (ovvero mini focolai Ndr) di infezione causati dallo stretto contatto tra i familiari. Ed è quello che è successo nell’83% dei casi registrati in Cina”.

Lo ha affermato Wu Zunyou, esperto di epidemiologia del Chinese Center for Disease Control and Prevention in una conferenza stampa. Altri cluster “si sono verificati in luoghi pubblici, tra cui gli ospedali, le scuole, i centri commerciali e le fabbriche“, ha aggiunto Wu. Secondo l’esperto per prevenire le infezioni “occorre ventilare bene le stanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani ed limitare al massimo le attività di gruppo”.

Germania, due nuovi casi in Baviera: 16 in totale

La Germania ha confermato altri due nuovi casi di coronavirus nello Staro della Baviera, facendo così salire a 16 il totale dei contagi nel Paese. I due nuovi casi sono stati registrati tra i dipendenti della Webasto, una società che produce parti di automobili a Stockdorf, a ovest di Monaco, come ha spiegato il ministero della Salute bavarese. La Webasto il mese scorso ha riferito che un suo impiegato cinese era risultato positivo al coronavirus dopo essere rientrato dalla Cina. Sarebbe stato lui a infettare diversi colleghi tedeschi.