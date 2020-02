Coronavirus, è una notte drammatica al Nord Italia: morto all’Ospedale di Schiavonia uno dei contagiati di Monselice

E’ morto in Ospedale a Schiavonia intorno alle 22:45 di questa sera uno dei due uomini colpiti dal nuovo Coronavirus in Veneto a Monselice: era il più anziano tra i due, e aveva 78 anni. Era un muratore in pensione, con precedenti patologie per cui era ricoverato da una decina di giorni. “Non c’e’ stato neppure il tempo per poterlo trasferire” ha detto il governatore Luca Zaia.

Le due persone, secondo quanto ricostruisce la stampa locale, frequentavano lo stesso bar, ed erano stati ricoverati 15 giorni fa all’ospedale di Monselice. Non è chiaro come i due possano aver contratto il virus. Pare certo, comunque, che non abbiano visitato la Cina di recente. Il ricovero a Monselice era stato inizialmente per infezione polmonare. Poi le due persone sono stati trasferite in Azienda ospedaliera a Padova, al reparto malattie infettive.

Intanto il comune di Vo’ Euganeo e’ stato isolato ed e’ cominciato lo screening della popolazione. “Siamo preoccupati – ha detto il governatore Zaia – ho parlato col sindaco di Vo’ Euganeo per adottare tutte le misure: chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali, cercando di ricostruire tutte le attivita’ sociali e i contatti che queste persone hanno avuto per capire qual e’ il livello di cordone sanitario da mettere in atto. Non bisogna diffondere il panico, ma la prima regola e’ l’isolamento“.

Si presenta semideserto Vo’ Euganeo, il piccolo comune del padovano dove si sono riscontrati i primi due casi di Coronavirus del Veneto. Nessun bar ne’ altro locale pubblico aperto, le uniche luci arrivano dagli uffici del comune dove e’ in corso una riunione del Coc – Centro operativo comunale – presieduta dal sindaco Giuliano Martini. Gli abitanti sono increduli e attendono di capire sotto quale forma prendera’ vita da domattina il cordone sanitario che blocchera’ ogni attivita’ del paese. Saranno interrotte anche le fermate dei mezzi pubblici e gli studenti di Vo’ che frequentano le scuole a Padova, vicino capoluogo, dovranno rimanere precauzionalmente a casa.

Dopo i due casi di Coronavirus a Vo’ Euganeo, nelle prossime ore la Regione Veneto sottoporra’ a tampone 4.200 persone: i 3.300 abitanti del Comune padovano, i 300 familiari e conoscenti dei due contagiati e 600 operatori dell’ospedale di Schiavonia (Padova). Lo ha riferito Francesca Russo, direttrice del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto. Russo ha spiegato che “se gli operatori sanitari dovessero risultare negativi al tampone andranno a casa in isolamento fiduciario. Coloro che non vogliono andare a casa potranno essere sorvegliati in ospedale. L’ospedale e’ chiuso, e tutte le attivita’ programmate sono state sospese. Le persone ricoverate torneranno a casa dopo aver fatto il tampone, che verra’ fatto per tutti i reparti dell’ospedale; per i reparti che sono stati interessati, pronto soccorso, medicina interna, geriatria e rianimazione, il tampone verra’ ripetuto“.