Coronavirus: ecco le due vie di contagio più frequenti e a cui prestare attenzione

La modalità di contagio “via aerosol“, ovvero attraverso le ‘goccioline’ che si emettono respirando, è stata inserita nelle nuove linee guida cinesi sull’infezione Covid-19. Secondo l’ultima versione del Piano per la diagnosi e il trattamento del nuovo coronavirus, modificato e ampliato già per sei volte, e diffuso dalla National Health Commission con la National Administration of Traditional Chinese Medicine, “il virus può essere trasmesso quando una persona è stata esposta ad alte concentrazioni di aerosol in un ambiente relativamente chiuso per un periodo lungo. Le goccioline respiratorie e la trasmissione per contatto stretto sono le principali vie” attraverso cui ‘viaggia’ la malattia, come spiegano le autorità sanitarie di Pechino.