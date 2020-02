Coronavirus, l’epidemia dilaga anche in Germania: centinaia di bambini in quarantena a Bonn e in Vestfalia

Test positivi per almeno quattro bambini che frequentavano l’asilo dove insegna la maestra tedesca contagiata dal coronavirus nei giorni scorsi: lo riporta la Dpa. I bambini, che frequentano la struttura nel land del Nordreno-Vestafalia, in Germania, sarebbero in buone condizioni.

Sempre in Germania, quasi 200 bambini di una scuola elementare di Bonn sono stati messi in quarantena in casa: Bild on line riporta che la misura precauzionale è scattata dal momento che una dipendente di 23 anni dell’istituto è risultata positiva al test sul Coronavirus. La donna è un’educatrice addetta ad assistere i 185 bambini dopo le ore di lezione, per fare i compiti: avrebbe sintomi lievi e potrebbe esser rimasta contagiata durante una festa di carnevale.

La scuola resterà chiusa da lunedì per due settimane.