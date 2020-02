Coronavirus, epidemiologa: “Africa a rischio se non ferma i voli”

L’epidemiologa romana Vittoria Colizza – che guida a Parigi un gruppo di ricercatori dell’Istituto francese di sanità e ricerca medica che ha appena pubblicato uno studio su The Lancet relativo alla situazione in Africa – ha lanciato l’allarme Coronavirus in un’intervista a La Stampa: “Ci sono tre Paesi più esposti degli altri: Egitto, Algeria e Sudafrica. E l’unico caso riscontrato finora nel continente, dopo la pubblicazione dello studio, è stato proprio l’Egitto. Va detto che fortunatamente proprio i tre Stati sono, nel contesto del continente, tra quelli che meglio possono arginare il contagio“. Per quanto riguarda gli altri stati, “il Guangdong ha relazioni intense con una serie di Paesi: Camerun, Repubblica democratica del Congo, Madagascar, Mozambico, Rwanda, Senegal, Tunisia. Se l’incidenza del virus aumenta nel Guangdong questi stati rischieranno di più“.

L’esperta ritiene che la relazione tra i voli aerei con la Cina e la possibilità di contagio in Africa “è forte ovviamente. La metà è assicurata da Ethiopian Airlines, che non ha cessato i voli. Però va detto che se si fermano al 100% si blocca davvero la possibilità d’importare il virus. Se, invece, si riducono anche del 90% la possibilità di un contagio è solo ritardata“.