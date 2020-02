Coronavirus, epidemiologo: “Il picco sarà a fine febbraio”

Zhong Nanshan, l’epidemiologo cinese noto a livello mondiale per essere stato in prima linea nella battaglia contro la Sars nel 2003 ha condotto un’analisi, concludendo che l’attuale epidemia di Coronavirus Covid-19 possa raggiungere il picco a breve e concludersi entro aprile.

In un’intervista a Reuters e al Global Times, Zhong ha spiegato di avere basato la propria ricerca sull’analisi dai dati degli ultimi giorni e sulla risposta del governo: “Ipotizziamo che il picco possa essere raggiunto, forse a metà o alla fine di febbraio, per poi stabilizzarsi un po’ o qualcosa di simile e quindi scendere“. “Confido che il focolaio possa essere concluso direi ad aprile“.