Coronavirus, esorcizzare la paura con la musica: il “Virus Corona” diventa una canzone [VIDEO]

Esorcizzare la paura del coronavirus con la musica: ci hanno provato i Rimbamband, gruppo pugliese che ha pubblicato sui social la loro nuova creazione, la canzone sul “Virus Corona”. Il testo ironizza con simpatia su tosse, starnuti, amuchina e tutta una serie di conseguenze dell’emergenza, come la caccia alle mascherine, il mondo dell’informazione e il “dramma” di dover rimanere in quarantena con la propria moglie.

Un modo per rubare un sorriso in un periodo in cui le preoccupazioni sono tante. Il gruppo è composto da Nicolò Pantaleo, Raffaello Tullo, Renato Ciardo e Vittorio Bruno. Nel video manca il quinto componente, Francesco Pagliarulo, che al momento si trova a Roma. A chi chiede il motivo dell’assenza i Rimbamband scherzano: “Sta in quarantena”.

Ecco il VIDEO: