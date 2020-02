Coronavirus, esperto: “Non c’è alcun motivo per un uso esteso delle mascherine”

“Non c’è alcun motivo per un uso esteso delle mascherine” per proteggersi dal coronavirus: lo ha affermato il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, ospite di “In Mezz’ora” su Rai 3.

Il contagio “avviene per contato stretto e ravvicinato, attraverso le goccioline di saliva che si producono quando si parla e quando si starnutisce. Non bisogna pensare che sia così facile e occorre ricordare che le mascherine chirurgiche servono più che altro per proteggere che gli operatori sanitari contaminino i pazienti. Servono più che altro per proteggere gli altri“.