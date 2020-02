Coronavirus, farmacia in Calabria fornisce gratis il disinfettante per le mani: “Siamo vicini alle persone in questo momento di difficoltà”

In mezzo a tante speculazioni dovute all’emergenza Coronavirus, c’è anche chi decide di andare incontro ai cittadini. La Farmacia Corrado di Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, fornirà gratis il disinfettante per le mani ai propri clienti. A comunicarlo è la stessa farmacia attraverso la propria pagina Facebook: “L’emergenza #COVID19 spaventa, ma non deve farci perdere la calma. In questi momenti difficili, tante sono le ricette “fai-da-te” per confezionare a casa prodotti disinfettanti per la cute. Tuttavia, anche la preparazione più semplice richiede attenzione, cura, grandissima precisione. Cioè quello che noi facciamo ogni giorno, nel nostro laboratorio galenico. Da domani, daremo in omaggio ai pazienti della Farmacia Corrado 100 ml di soluzione disinfettante alcolica allestita nel nostro laboratorio galenico seguendo la preparazione ufficiale consigliata dall’ OMS. Questa soluzione è estremamente utile in caso di assenza di acqua e sapone per eliminare i virus e germi dalla pelle. In questi momenti complessi, il nostro ruolo di Farmacisti ci impone di essere vicini alle persone in difficoltà e di aiutare a prenderci cura dei pazienti più fragili, riducendo il rischio di esporli a contagio“.