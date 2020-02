Coronavirus, Farnesina: possibile italiano contagiato su nave da crociera in quarantena

Tra i passeggeri contagiati a bordo della Diamond Princess “sembrerebbe che ci sia un nostro connazionale, che però è partito col volo americano perché è residente in America, sposato con una donna americana. Aspettiamo ancora conferme“: lo ha dichiarato Stefano Verrecchia, capo dell’Unita di crisi della Farnesina, ad Agorà Rai Tre.

Verrecchia ha sottolineato che “sarebbe il primo caso di un italiano, comunque già in volo per l’America“, mentre “tra i connazionali di cui ci dobbiamo occupare noi non risulta al momento alcun contagiato“.

La Diamond Princess è in isolamento dal 3 febbraio scorso nel porto di Yokohama, ovvero da quando si è registrato a bordo il primo caso di Coronavirus. Ieri le autorità sanitarie giapponesi hanno riferito di 70 nuovi casi, facendo così salire a 335 il bilancio delle persone contagiate.