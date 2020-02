Coronavirus: Fontana (Fi), ‘da Speranza incomprensibile polemica contro Parlamento’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Ci auguriamo che quanto riportato oggi da alcuni quotidiani sia infondato, perché è incredibile che, proprio nel giorno in cui la Camera e il Senato sono chiamati ad esaminare e a convertire in legge, con atteggiamento di collaborazione costruttiva di tutte le forze politiche, il decreto emanato dal governo per affrontare la grave situazione sanitaria, il ministro della Salute Speranza abbia avuto il tempo di alimentare un’inutile ed incomprensibile polemica sulle misure assunte dai due rami del Parlamento, improntate alla massima cautela per cercare, in questo difficile frangente, di garantire il normale funzionamento dell’attività delle Camere, misure che, ci auguriamo, lo stesso ministro vorrà osservare, entrando in Parlamento”. Lo afferma Gregorio Fontana, di Forza Italia, deputato questore della Camera.