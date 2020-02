Coronavirus: in Francia repentino aumento di casi, nel Regno Unito i contagi salgono a 23

“Alle 13 di oggi sono 73 i casi positivi al coronavirus in Francia: 59 pazienti in ospedale, 12 guariti e 2 morti“: lo ha affermato il ministro della Sanità francese, Olivier Véran facendo il punto sulla situazione in Francia nel corso di una conferenza stampa. “La mezza maratona di Parigi prevista domani è cancellata, la partita di calcio di Ligue 1 tra Lione e Saint – Etienne si svolgerà normalmente“.

Il ministro Véran ha annunciato che tutti gli eventi che prevedono la presenza di 5mila persone o più, in luogo chiuso, sono vietati su tutto il territorio fino a nuovo ordine come misura per arginare il Coronavirus. Nell’Oise, la regione a nord di Parigi dove si sono verificati casi in cinque centri, Véran ha annunciato il divieto di qualsiasi tipo di raduno.

Chiuse anche tutte le scuole che hanno registrato casi di esposizione a persone contagiate. Véran ha consigliato anche ai residenti nell’Oise di limitare gli spostamenti.

Per quanto riguarda invece il Regno Unito, ci sono tre nuovi casi di coronavirus in Inghilterra: lo hanno confermato le autorità sanitarie locali. Il bilancio accertato finora nel Paese è di 23 contagi, secondo quanto riporta Sky News. I test in tutto il Paese hanno avuto un’impennata, arrivando a circa 9mila.