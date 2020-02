Coronavirus, la Giamaica impedisce agli italiani di lasciare una nave da crociera anche se non ci sono casi sospetti a bordo

La Giamaica ha impedito agli ospiti italiani di Costa Luminosa di sbarcare. Lo rende noto Costa Crociere. La nave ha raggiunto il porto di Ocho Rios e l’equipaggio e’ stato informato dalle autorita’ sanitarie locali dei limiti allo sbarco per gli italiani. “Questo sebbene non sia presente alcun caso sospetto a bordo”, fa saper Costa Crociere. La compagnia, definendosi “rammaricata per una comunicazione notificata solo nelle ultime ore” e’ stata costretta a dire agli italiani che non potranno scendere dalla nave.