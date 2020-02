Giovedì dovrebbe terminare la quarantena per i 55 italiani che si trovano da oltre 2 settimane in isolamento nella città militare della Cecchignola a Roma, successivamente al rientro dalle zone colpite dal Coronavirus in Cina: in assenza di ulteriori sviluppi e indicazioni, e alla luce dei test eseguiti e risultati negativi per 14 giorni consecutivi, il 20 febbraio potranno definitivamente lasciare la struttura e tornare a casa.