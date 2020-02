Coronavirus, i ciclisti italiani bloccati da due giorni ad Abu Dhabi: “Italia, dove sei? Se fossimo calciatori…”

“#ITALIA dove sei ? Quasi 2 giorni bloccati in hotel ad Abu Dhabi senza notizie certe, solo presunti casi di #coronavirus non confermati e silenzio assoluto! Fossimo state squadre di calcio se ne sarebbe certamente parlato in tutti i TG nazionali.. #siamosolociclisti“. Con questo messaggio pubblicato su twitter, il noto ciclista siciliano della Vini Zabù-KTM Giovanni Visconti ha chiesto aiuto al suo Paese dopo che si trova da due giorni bloccato negli Emirati Arabi dove un’importante corsa ciclistica è stata annullata per la positività ai test del Coronavirus di due membri dello staff di un’altra squadra, la UAE Team Emirates del campione italiano Davide Formolo. Gli altri italiani che partecipavano all’UEA Tour sono Diego Ulissi, Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla, Eros Capecchi, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Andrea Vendrame, Nicola Conci, Dario Cataldo, Salvatore Puccio, Umberto Marengo, Enrico Battaglin, Leonardo Tortomasi, Cristian Scaroni, Jacopo Guarnieri, Attilio Viviani, Jakub Mareczko, Alberto Dainese, Imerio Cima e Oliverio Troia.