Coronavirus, i DATI aggiornati: in Italia 283 contagiati e 7 morti, l’epidemia si allarga a Toscana e Sicilia. Tutti i casi PROVINCIA per PROVINCIA

Sono 283 le persone contagiate dal Coronavirus in Italia: 54 in più rispetto a ieri sera. Lo ha appena comunicato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione insieme a Walter Ricciardi, membro esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nuovi casi riguardano Toscana (2) e Sicilia (1). Sui 283 contagiati, al momento c’è un solo guarito a Roma.

Ecco tutti i dati Regione per Regione:

Lombardia 212 casi (6 morti)

Veneto 38 casi (1 morto)

Emilia Romagna 23 casi

Piemonte 3 casi

Lazio 3 casi (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso)

Toscana 2 casi

Sicilia 1 caso

Ecco tutti i dati Provincia per Provincia:

Provincia di Lodi 101 casi

Provincia di Cremona 39 casi

Provincia di Brescia 35 casi

Provincia di Padova 30 casi

Provincia di Pavia 17 casi

Provincia di Piacenza 17 casi

Provincia di Bergamo 14 casi

Provincia di Venezia 7 casi

Provincia di Parma 4 casi

Provincia di Roma 3 casi

Provincia di Milano 3 casi

Provincia di Torino 3 casi

Provincia di Monza e Brianza 2 casi

Provincia di Firenze 1 caso

Provincia di Pistoia 1 caso

Provincia di Bolzano 1 caso

Provincia di Sondrio 1 caso

Provincia di Treviso 1 caso

Provincia di Modena 1 caso

Provincia di Rimini 1 caso

Provincia di Palermo 1 caso

Nel mondo l’Italia continua ad essere il 3° Paese per numero di contagiati dopo la Cina e la Corea del Sud. Poi ci sono Giappone, Iran, Singapore e Hong Kong. Soltanto in Cina, Corea del Sud e Iran il numero dei morti è superiore a quello italiano.

“Le mascherine di garza, quelle che stanno andando a ruba, alla persona sana non servono a niente” ha detto durante la conferenza stampa Walter Ricciardi consigliere del governo per le relazioni con l’Oms.

“Dopo primi casi a Roma – gestiti in maniera antologica – una certa frammentazione regionale, non ne faccio colpa a nessuno, con tamponi fatti in modo sparso, si e’ persa l’efficacia iniziale. Ora stiamo cercando di ricondurre all’unitarieta’ l’azione“. Cosi’ Walter Ricciardi dell’Organizzazione mondiale della Sanita’ (Oms) e neo consulente del ministro della Salute italiano, in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma, risponde ai giornalisti su cosa non e’ andato per il verso giusto nella fase iniziale.

“In Italia, dopo i prima casi di Roma gestiti in maniera magistrale, gli altri sono stati gestititi in maniera frammentata e regionale, inevitabilmente perché la sanità è gestita a livello regionale. In Francia hanno fatto 300 tamponi, noi 4000, Regno Unito 6000 ma seguendo un protocollo rigoroso. In caso di epidemia ci deve essere una unica linea da seguire” ha aggiunto Ricciardi. “Le misure che sono state prese vanno nella direzione giusta, è importante che il Paese si muova unito per fronteggiare questi due focolai epidemici” ha concluso.

Coronavirus, zona rossa blindata: arriva l’esercito

Dalle 19 di lunedì 24 febbraio è stato innalzato il livello di “chiusura della zona rossa”, un rafforzamento del presidio al piano di cinturazione delle zone individuate come focolaio di contagio da Coronavirus in Lombardia. I check point sono, dunque, passati da 15 a 35 e a presidio dell’area, che conta 10 comuni del Lodigiano tra cui Codogno, Casalpusterlendo e Catiglione d’Adda, è arrivato anche l’esercito. A confermarlo ad askanews il tenente colonnello dei Carabinieri di Lodi, Rosario Giacometti. “Da ieri sera i posti di blocco sono diventati 35 ed è arrivato anche l’esercito. Dalle 19 siamo passati a un livello superiore di chiusura. Si è deciso di ridurre al minimo possibile le entrate e le uscite delle persone dalla zona del focolaio. Ovviamente vengono garantiti i servizi essenziali e il transito di beni alimentari e farmaceutici”. Per quanto riguarda i carabinieri “attualmente ci sono 142 agenti in più, di rinforzo rispetto a quelli già presenti sul territorio – ha spiegato il colonnello – mentre restano aperte al pubblico, con le dovute precauzioni, le stazioni dei carabinieri di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda e Maleo”. All’interno della zona rossa, attenendosi alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, i cittadini possono muoversi. Il problema si pone, invece, per gli ingressi e le uscite dall’area. “Ovviamente ci sono migliaia di casi singoli che vengono valutati di volta in volta con la Prefettura – ha spiegato il colonnello Giacometti – sul suo sito la Prefettura ha inserito un modulo per i cittadini che hanno specifiche esigenze” di ingresso o uscita.