Coronavirus, il bilancio aggiornato: 2.360 morti, l’Italia scala la triste classifica dei contagi ed è il Paese più colpito d’Europa [DATI]

Il Coronavirus ha provocato finora 2.360 vittime a livello mondiale, incluso l’italiano deceduto ieri sera in Veneto: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi e’ salito a quota 77.663, mentre i pazienti guariti finora sono 21.029.

Tra i morti fuori dalla Cina, c’è la vittima italiana, un morto in Francia, uno in Giappone, uno nelle Filippine, uno a Taiwan e due in Corea del Sud.

I focolai più importanti di Coronavirus fuori dalla Cina sono in Giappone (755 casi, di cui 639 provenienti dalla nave da crociera Diamond Princess) Corea del Sud (204 casi), Singapore (85 casi), Hong Kong (68 casi), Thailandia (35 casi), USA (35 casi), Taiwan (26 casi), Malesia (22 casi) e Italia, che con 21 casi ha il triste primato europeo. Poi c’è l’Australia con 19 casi, l’Iran con 18, Germania e Vietnam con 16, Francia con 12.