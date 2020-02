Coronavirus, il pediatra: “Bambini a basso rischio, ma adottare le misure di prevenzioni”

“Tutti i casi pediatrici di cui abbiamo conoscenza, internazionali e italiani, con diagnosi di coronavirus in realtà hanno avuto un decorso tranquillo. E’ un dato acquisito. Quindi possiamo stare sereni. Ciononostante è giusto adottare tutte le misure che vengono consigliate, soprattutto nelle tre Regioni in cui si è deciso di prenderle”. Lo ha ribadito il presidente della Società italiana di pediatria, Alberto Villani, intervenendo su Sky Le misure preventive anche per i bambini, come lavarsi bene le mani, sono necessarie perché “questo virus – ha detto Villani – seppure non sembra produrre nei bambini patologie gravi, si diffonde, però, molto facilmente. Quindi l’unico modo per arrivare a contenere in tempi quanto più brevi possibili questa fase, è rappresentata proprio dal limitare al massimo possibilità di diffusione”, attraverso la prevenzione.