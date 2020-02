Coronavirus: il premier Conte “soddisfatto” per la collaborazione tra regioni

“Il Presidente Conte, come ribadito tutti i giorni, e’ pienamente soddisfatto del livello di collaborazione sin qui attuato con i Presidenti delle Regioni interessate nella gestione della emergenza sanitaria“: lo si legge in una nota di Palazzo Chigi in riferimento all’emergenza Coronavirus. “Il coordinamento tra i vari livelli istituzionali funziona molto bene ed e’ fondamentale per riuscire a contenere nel migliore dei modi questa emergenza“, prosegue la nota, “cosi’ e’ stato ad oggi e cosi’, e’ l’auspicio, dovra’ essere anche in futuro con tutte le Regioni, con le quali bisogna essere pronti a creare iniziative ancora piu’ coordinate laddove fosse necessario“.