Coronavirus: il presidente della Mongolia in quarantena dopo il ritorno alla Cina

Il presidente della Mongolia Khaltmaagiin Battulga è stato posto in quarantena a Ulaanbaatar dopo essere rientrato da un viaggio in Cina: lo riporta l’agenzia di stampa locale Akipress, spiegando che la misura è stata adottata in via precauzionale per contenere la diffusione del Coronavirus.

Battulga è stato il primo capo di Stato a recarsi in Cina dallo scoppio dell’epidemia: durante il viaggio ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping.