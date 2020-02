Coronavirus: il Regno Unito impone “l’auto-isolamento” per chi arriva dal Nord Italia, l’Iraq vieta l’ingresso

Il Regno Unito ha imposto da oggi “l’auto-isolamento” per 14 giorni a scopo precauzionale a tutti coloro che arrivano dal Nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e che presentano sintomi “anche leggeri” d’un potenziale contagio da Coronavirus.

E’ inoltre prevista la quarantena obbligata anche senza sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivano dai paesi della Lombardia e del Veneto, isolati su decisione del governo italiano: lo si legge nelle indicazioni aggiornate dei suggerimenti del Foreign Office.

L’Iraq vieta l’ingresso agli italiani

L’Iraq ha vietato agli italiani e ai viaggiatori in arrivo dall’Italia: Baghdad ha stabilito di prorogare sine die il divieto all’ingresso nel Paese arabo dei viaggiatori in arrivo da Cina e Iran e, come deciso dal ministero della Sanità di Baghdad, secondo quanto confermato da fonti locali ad Aki-Adnkronos international, ha imposto divieti analoghi per i viaggiatori in arrivo da Italia, Thailandia, Corea del Sud, Giappone e Singapore.