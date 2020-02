Coronavirus, il virologo Fausto Baldanti: “è la prima volta che si verifica un’epidemia di queste dimensioni nel mondo”

In Lombardia “oggi abbiamo una mappatura di questa epidemia” di nuovo coronavirus “che è la più precisa del mondo occidentale e secondo me anche del mondo intero“. Parola di Fausto Baldanti, virologo dell’università degli Studi di Pavia, Policlinico San Matteo, intervenuto in conferenza stampa in Regione. “Siamo di fronte a una situazione nuova – ha sottolineato l’esperto – Per la prima volta si verifica un’epidemia di queste dimensioni nel mondo. Non è un fenomeno locale, ma sta coinvolgendo l’intero pianeta ed è nato meno di 2 mesi fa“, ha precisato.

“Non ci aspettavamo un caso autoctono – ha ammesso Baldanti – ma uno di importazione come è successo a Roma. Nel giro di poche ore, però, la Lombardia è stata capace di reagire mettendo in opera una macchina poderosa, formata da ospedali del territorio e centri di riferimento che hanno intercettato i casi e i loro contatti“. Arrivando a una mappa che non ha eguali. Lo specialista si è detto “particolarmente commosso dalla disponibilità e dall’entusiasmo di tutti gli specializzandi che sono accorsi ad aiutare anche da altre sedi“.