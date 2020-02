Coronavirus, Ilaria Capua: “E’ molto contagioso ma poco aggressivo”. Trovato un farmaco efficace, guarita una bimba di 2 mesi

“Altamente trasmissibile e poco aggressivo“. Così la virologa Ilaria Capua, su Twitter, definisce il nuovo coronavirus che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Il tweet replica a un utente che cita l’intervento della virologa, con le parole “di solito, un virus molto aggressivo è anche molto poco contagioso“. La risposta della Capua: “E viceversa. nCoV è esattamente l’opposto. Altamente trasmissibile e poco aggressivo. Non ho proprio bisogno di togliermi sassolini dalle scarpe. Ho lavorato 30 anni su questo argomento e dico quello che le mie ricerche ed i miei studi mi suggeriscono, anche se alcune verità sono scomode“.

Intanto dalla Cina arriva la notizia che esperti cinesi, sulla base dei risultati degli studi clinici, hanno confermato che la clorochina fosfato, un farmaco antimalarico, ha un determinato effetto curativo sulla nuova patologia del coronavirus (COVID-19). Lo ha comunicato oggi un funzionario cinese. Sun Yanrong, viceresponsabile del China National Center for Biotechnology Development del ministero della Scienza e della Tecnologia, ha annunciato in conferenza stampa che gli esperti hanno “all’unanimità” consigliato di includere il farmaco nella prossima versione delle linee guida per la terapia e di valutarlo in studi clinici più ampi il più presto possibile.

Altra buona notizia: una bimba di soli due mesi, una delle più giovani ammalate per il coronavirus, è stata dimessa oggi da un ospedale di Chaozhou, nella provincia meridionale cinese di Guangdong. La piccola, che aveva sviluppato una polmonite, è guarita e risulta ora negativa al test. Provenienti da Wuhan, la bambina e i suoi famigliari erano arrivati in città la scorso 25 gennaio per visitare alcuni parenti. La famiglia era stata messa in quarantena in una stanza d’albergo, ma nonostante ciò sono risultati tutti ammalati, papà, mamma, nonna e fratellino. La bambina è stata trovata positiva al coronavirus il 4 febbraio ed è subito stata trasferita nel reparto pediatrico di un ospedale. E’ stata ora dimessa dopo 13 giorni di cure.