Coronavirus: in 5 immagini il primo ritratto dettagliato [FOTO]

In 5 immagini il ritratto più dettagliato mai ottenuto del Coronavirus Sars-Cov-2: sono diffuse dall’Istituto per le allergie e le malattie infettive (Niaid), che fa parte dei National Institutes of Health (Nih) statunitense.

Le immagini mostrano forti somiglianze di famiglia con gli altri due Coronavirus emersi negli ultimi 20 anni, responsabili della Sars che ha colpito nel 2002-2003 e della Mers, del 2015.

“Le gobbe presenti sulla superficie dei Coronavirus e che somigliano a una corona, sono quelle che danno il nome a questa famiglia di virus“, precisano le autrici delle immagini, le ricercatrici Emmie de Wit ed Elizabeth Fischer.