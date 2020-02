Coronavirus, impennata di casi in Francia: il nuovo bilancio è di 100 contagiati, importante focolaio nell’Oise

Il numero dei casi confermati di Coronavirus in Francia ha toccato i 100, secondo quanto annunciato questa sera dal direttore generale della Sanita’, Jerome Salomon. A meta’ giornata, il ministro della Salute, Olivier Ve’ran, aveva parlato di 73 contagi, con un aumento di 16 casi rispetto a ieri sera. In Francia, sui 100 casi registrati da fine gennaio – ha detto Salomon – si contano “12 guariti, 2 decessi e 86 ricoverati“, 9 dei quali in uno stato grave. “Questo bilancio – ha detto il direttore della Sanita’ – e’ dovuto a un importante focolaio nell’Oise, nel quale si contano 36 casi”. Secondo Salomon, nel dipartimento dell’Oise, a nord di Parigi, alcuni pazienti hanno cominciato ad avvertire i primi sintomi a inizio febbraio: “bisogna frenare l’evoluzione, rallentare la propagazione del virus – ha aggiunto – proteggere le zone indenni o poco colpite. L’obiettivo e’ guadagnare tempo e lasciar passare l’epidemia di influenza in corso“.