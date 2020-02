Coronavirus: in Basilicata finora test tutti negativi

In riferimeto all’emergenza sanitaria Coronavirus, in Basilicata, “dei 32 test effettuati finora 25 sono risultati negativi, mentre per sette le analisi sono in corso“: lo ha reso noto – attraverso l’ufficio stampa della Giunta lucana – la task force regionale. Si sottolinea inoltre che “il numero verde 800996688 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20) sono arrivate ieri 99 chiamate, mentre oggi fino alle 12.30 le chiamate sono state 51. Tutti i contatti hanno riguardato richieste di informazioni e sono stati gestiti con attesa telefonica inferiore ai 20 secondi. In questo servizio sono impegnati oltre 40 operatori telefonici opportunamente formati”.