Coronavirus, in Calabria gli Ospedali montano le tende per i triage: “così evitiamo eventuali contagi nei pronto soccorso” [FOTO]

La Calabria si prepara a fronteggiare l’epidemia del Coronavirus, nonostante ancora non ci sia alcun caso di positività nella Regione. Gli Ospedali calabresi però si stanno dotando delle apposite tensostrutture che dovranno fungere da “filtro” per effettuare un triage di eventuali casi sospetti di Coronavirus in Calabria, in base all’ordinanza data dalla Regione Calabria per fronteggiare l’emergenza. A montare le tende sono impegnati volontari dei gruppi locali di protezione civile.

Nelle tende saranno impegnati operatori del personale sanitario ospedaliero per effettuare in sicurezza il triage ed evitare rischi di contagio da Coronavirus all’interno del pronto soccorso.

Nella foto a corredo dell’articolo, la tenda già montata fuori dall’Ospedale di Tropea.