Coronavirus in Campania: 13 contagi e 10 in quarantena, “niente scuole chiuse”

“Il quadro attuale conta, al momento, 13 contagi di cui 3 ricoverati in condizioni buone e 10 in quarantena“: lo comunica una nota al termine della riunione della task force attivata in Campania sul coronavirus. “Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha poi preso parte alla videoconferenza con il Presidente del Consiglio Conte e le altre Regioni d’Italia alla quale erano presenti anche i componenti della stessa task force regionale. Nel corso della riunione, De Luca ha sottolineato il massimo rigore nella cura e sulla ricostruzione della catena dei contagi e fatto un richiamo alla responsabilità individuale, chiedendo eventuali misure atte ad arginare il rischio di persone già contagiate che, non rispettando le prescrizioni, aumentano la possibilità di nuovi contagi“.

“In merito alle scelte di fondo da adottare, il presidente De Luca, sempre in videoconferenza con il Presidente del Consiglio Conte, ha ribadito il senso di responsabilità della Campania nel garantire scelte coerenti, confermando la riapertura delle scuole e delle università da lunedì e l’espletamento dei concorsi pubblici“.