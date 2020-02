Coronavirus in Cina: altri 150 morti e 409 nuovi casi ma il livello di allerta di abbassa e Wuhan consente ai non residenti di lasciare la città

La Cina ha riportato altri 150 morti (97 sabato) da Coronavirus e 409 nuovi casi di infezione accertati: è l’aggiornamento quotidiano fornito dalla Commissione sanitaria nazionale.

Il totale dei decessi, includendo quindi gli aggiornamenti di domenica, è aumentato a 2.592, con i contagi accertati che si sono portati a 77.150 e i dimessi dagli ospedali saliti a 24.734, con un aumento di 1.846 unità.

La provincia dell’Hubei, l’epicentro dell’epidemia, ha registrato ieri 149 vittime, 398 nuove infezioni e 1.439 guarigioni, facendo salire i numeri complessivi, rispettivamente, a 2.945, 64.287 e 16.738. Un solo morto ieri è relativo alla provincia di Hainan.

Sono sei le province della Cina che hanno abbassato il livello di emergenza contro l’epidemia, portandolo da 1, il più alto, a 2 o a 3: si tratta di Gansu, Liaoning, Guizhou, Yunnan, Shanxi e Guangdong.

La decisione delle autorità locali segue l’invito rivolto ieri dal presidente Xi Jinping di un “ritorno ordinato” alle attività lavorative e produttive dopo la festività del Capodanno lunare, eccezionalmente prolungata per l’emergenza sanitaria.

Wuhan, epicentro del Coronavirus, permetterà ai non residenti della città di partire se non hanno mostrato sintomi e non hanno mai avuto contatti con infetti: le nuove disposizioni delle autorità locali allentano il blocco totale contro la diffusione dell’epidemia.

Wuhan, capoluogo dell’Hubei con 11 milioni di abitanti, aveva sospeso i servizi di bus, metro, traghetti, aerei e treni in uscita dal 23 gennaio.

All’estero, in Corea del Nord i casi di contagio si portano a quota 763, dopo i 161 nuovi casi accertati dalle autorità sanitarie: registrata anche la settima vittima.