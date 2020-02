Coronavirus: in Corea del Sud primo caso di recidiva all’infezione, donna nuovamente positiva dopo essere guarita

Dopo il caso registrato ieri in Giappone, anche in Corea del Sud è stato registrato il primo caso di recidiva al coronavirus, tra i timori sul rapido aumento dei contagi.

Una donna di 73 anni dimessa dall’ospedale il 22 febbraio a guarigione confermata e poi risultata nuovamente positiva venerdì scorso, per la seconda volta, al test sul Covid-19: lo ha confermato il Korea Centers for Disease Control and Prevention.