Coronavirus in Europa: primo morto francese a Parigi, secondo caso a Madrid

Confermato il primo morto francese a Parigi per il Coronavirus: si tratta del secondo in totale nel Paese d’Oltralpe, dopo la morte di un turista cinese 80enne arrivato dallo Hubei, epicentro dell’epidemia di Covid-19.

Secondo il ministero della Salute francese si tratta di un uomo di 60 anni. Era stato sottoposto ai test “d’urgenza ieri all’ospedale della Pitie-Salpetriere in uno stato gravissimo ed è morto nella notte“, ha spiegato il vice ministro Jerome Salomon.

In Francia si contano altri due nuovi casi di contagio, secondo quanto riferito da Salomon. Si tratta di due francesi: un uomo di 55 anni ricoverato in terapia intensiva e un giovane di 36 anni tornato a Strasburgo dalla Lombardia.

Sono in totale 17 i casi di Coronavirus accertati in Francia dall’inizio della crisi.

Per quanto riguarda la Spagna si è registrato il 2° caso di Coronavirus a Madrid: si tratta di uno spagnolo che di recente era stato in Italia. Il paziente e’ stato trovato positivo al Covid-19 e verra’ trasferito all’ospedale Carlos III; la sua situazione e’ stabile. El Mundo, precisa che sono 8 in totale i contagiati in Spagna (due a Madrid, quattro a Tenerife, uno a Barcellona e uno a Valencia).