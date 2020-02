Coronavirus, in Francia situazione simile all’Italia: “Siamo di fronte ad una epidemia, e siamo solo all’inizio”

In riferimento alla diffusione del Coronavirus, la Francia si avvia ad una situazione simile a quella italiana secondo Éric Caumes, capo reparto malattie infettive e tropicali dell’ospedale parigino Pitié-Salpêtrière, dove nella notte tra martedì e mercoledì è deceduto un paziente 60enne risultato positivo al virus e dove questa mattina il presidente francese Emmanuel Macron si è voluto recare in visita prima della partenza per Napoli. “La morte di questo paziente, che non aveva particolari contatti con le zone a rischio dimostra che vivremo una situazione simile a quella dell’Italia“, spiega il professore, citato da Rtl. “E’ molto probabile che avremo numerosi focolai di epidemia nel nostro paese“.

“Siamo di fronte ad una epidemia. Dobbiamo affrontarla al meglio con la vita che continua. Sappiamo che siamo solo all’inizio. Insieme ai medici prenderemo le decisioni giuste,” ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron durante la visita a sorpresa all’ospedale di Parigi La Pitie-Salpetriere.