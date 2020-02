Coronavirus: in Iran 47 casi confermati e 12 morti, i contagi arrivano anche in Kuwait e Bahrein

Il nuovo coronavirus è arrivato anche in Kuwait: la notizia di 3 contagi è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, come riporta l’agenzia ufficiale Kuna. Si tratterebbe di persone che erano state in Iran.

Registrato il primo caso di nuovo coronavirus in Bahrein: secondo il ministero della Salute di Manama, si tratta di un cittadino del Bahrein che è tornato nel Paese dall’Iran, riferisce l’agenzia ufficiale Bna.

Per quanto riguarda l’Iran, il Ministero della Salute del paese ha dichiarato che nel Paese ci sono 47 casi confermati di nuovo coronavirus. In tutto, 12 dei pazienti a cui è stato diagnosticato il contagio sono morti.