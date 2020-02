Coronavirus in Italia: a Venezia si smonta il palco del Carnevale, incassi dei cinema a picco

Si sta smontando con 2 giorni di anticipo rispetto al previsto il grande palco in piazza San Marco per il Carnevale di Venezia 2020: gli operai stanno operando per disallestire lo spazio, in cui fino alla scorsa notte si sono svolti gli eventi pubblici della festa veneziana.

Gli eventi pubblici del carnevale sono stati annullati dalla mezzanotte per l’ordinanza firmata dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal ministro della Salute Roberto Speranza, in seguito al verificarsi in Regione di casi di Coronavirus, tre dei quali anche nell’ospedale civile del centro storico.

In Italia la paura del Coronavirus tiene lontani gli spettatori anche dalle sale cinematografiche (da ieri chiuse in diverse regioni del Nord) e il botteghino segna rispetto ad una settimana fa il 44% in meno di guadagni (e -29% rispetto alla stessa settimana di un anno fa).