Coronavirus in Italia: caso positivo in un palazzo della Sede di Banca Mediolanum, vi lavorano migliaia di persone

Banca Mediolanum informa che un proprio dipendente della sede di Basiglio, dove lavorano migliaia di persone, è risultato positivo a COVID-19. L’uomo, residente a Zavattarello (PV), spiega una nota, “è assente dall’azienda da venerdì 21 febbraio e nel fine settimana è stato contattato dalla competente ATS di Pavia, risultando positivo agli accertamenti. E’ tuttora asintomatico ed è in isolamento domiciliare.”

La Banca informa “che sono state poste in essere le opportune misure di sanificazione e igienizzazione del palazzo ove presta la propria attività il collega, ritenute idonee da parte delle competenti strutture sanitarie.” Banca Mediolanum “desidera altresì informare che, in coerenza coi provvedimenti previsti dalle autorità competenti, ha sospeso trasferte e missioni, eventi formativi, eventi interni con la clientela e di socializzazione presso la propria sede.” La Banca “inoltre incoraggia il lavoro da remoto, così come le principali aziende lombarde, laddove i dipendenti ne abbiano la possibilità operativa e tecnologica ed in coerenza con le esigenze organizzative. Sono stati da subito informati i dipendenti sulle misure preventive da seguire in termini di igiene e profilassi del Ministero della Salute, invitando coloro che dovessero presentare sintomatologia respiratoria o influenzale, anche lieve, ad astenersi dall’attività lavorativa, con particolare attenzione a coloro che abbiano date condizioni certificate di disagio e rischio.”