Coronavirus in Italia, corsa ai supermercati? “Inutile, non c’è la guerra nucleare”

Il Coronavirus ha spinto gli italiani a una folle corsa ai supermercati: “Inutile, non c’è la guerra nucleare”, ha dichiarato Matteo Mauri, vice ministro all’Interno a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “I negozi alimentari sono e rimarranno aperti. Non mancheranno pane, pasta e sale. Non serve svuotare gli scaffali, anzi produce effetti contrari e crea il problema di chi ha molto e chi niente. Possiamo rassicurare tutti, non c’è la guerra nucleare, non bisogna andare in un rifugio per dieci anni”.