Coronavirus in Italia: domani in Italia una missione congiunta dell’ECDC e dell’OMS

A seguito degli sviluppi in Italia della situazione legata alla diffusione del Coronavirus, domani verrà mandata in Italia, “in accordo con le autorità italiane“, una missione congiunta dell’ECDC e dell’OMS: lo ha annunciato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides.

“Seguiamo con la più grande attenzione la situazione in Italia“, che “ci preoccupa” ma “abbiamo contatti regolari con il ministro Speranza e non possiamo che felicitarci con le autorità italiane per la rapidità e la trasparenza con cui hanno agito,” ha dichiarato la commissariaKyriakides durante un punto stampa a Bruxelles.