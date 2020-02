Coronavirus in Italia: “E’ tutto uno sporco gioco politico e di denaro, quando uscirà il vaccino le multinazionali si riempiranno le tasche di soldi”, il messaggio virale su WhatsApp

Nel corso delle scorse settimane sono stati numerosi i messaggi diventati virali sulla popolare piattaforma di messaggistica WhatsApp sul tema Coronavirus: in queste ultime ore però in molti stanno ricevendo un messaggio che spazia dall’avvertenza alla presa di coscienza per fronteggiare gli allarmismi.

“I messaggi sulla diffusione del Coronavirus, ora anche su WhatsApp – si legge – sono molto pericolosi, più che per il virus, per la forza creatrice del nostro pensiero che se diventa collettivo (come lo è già) rafforza l’espandersi della paura“.

“Ma molti non sanno che questo è tutto uno sporco gioco politico e di denaro. Quando uscirà il vaccino le multinazionali si faranno una grande risata e si riempiranno le tasche di soldi. Ma soprattutto, siccome il pensiero è creatore se si alimenta la paura, la paura stessa rende il sistema immunitario più fragile e attrae ancor di più questo stato di malattia. Invece bisogna creare una scia di forza di guarigione che contrasti questo“.

“I gruppi che conoscono l’energia e l’autoguarigione devono riunirsi e fare meditazioni collettive per contrastare questo pensiero del Coronavirus. Mi auguro che chi conosce l’uso dell’energia come autoguarigione si adoperino per aiutare le persone a prendere coscienza coscienza che questi sono giochi manipolativi di potere e vanno assolutamente fermati non condivisi!!!!. Questo è il messaggio da condividere!!!!! Avviamo tutti insieme un processo di pulizia e autoguarigione dal Coronavirus“.