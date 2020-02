Coronavirus in Italia: gite scolastiche sospese da oggi, positivo 17enne in Valtellina

Nell’ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, incontrerà la stampa questa mattina alle ore 12 presso la sala stampa del Dipartimento, in via Vitorchiano 2.

Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei ministri, per motivi precauzionali, “i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire gia’ da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione“: il Ministero lo comunica in una nota in seguito a quanto deciso nella serata di ieri sabato 22 febbraio dal Consiglio dei ministri che ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid – 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero.

Nel frattempo proseguono i controlli, e si è registrato un caso positivo al coronavirus in un paese della Valtellina: si tratta di un 17enne che studia all’istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e il tampone è stato effettuato all’ospedale di Sondrio.