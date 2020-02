Coronavirus in Italia, 206 contagi in Lombardia e 38 in Veneto: stop alle gite scolastiche fino al 15 Marzo, primo caso a Firenze

Stando all’ultimo aggiornamento, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, i casi positivi al Coronavirus in Lombardia sono saliti a quota 206. Più della metà dei nuovi contagi segnalati risultano essere nella cosiddetta ‘zona rossa’ del Lodigiano, gli altri avrebbero comunque dei collegamenti con quest’area. Le vittime lombarde del nuovo Coronavirus restano 6.

In Veneto sono saliti a 38 i pazienti risultati positiv: 29 a Vo’ Euganeo, 4 a Mira e 5 a Venezia.

Coronavirus: stop gite e uscite scolastiche fino al 15 marzo

Gite scolastiche, sia i viaggi di istruzione sia le uscite o i progetti di scambio e gemellaggio, sospesi fino al 15 marzo per le scuole “di ogni ordine e grado”: lo prevede il dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus firmato ieri sera che coordina le varie ordinanze degli ultimi giorni. Previsto il rimborso per chi ha già pagato i viaggi. Le assenze degli studenti oltre i 5 giorni andranno giustificate con certificato medico. Le scuole chiuse per l’emergenza potranno attivare “modalita’ di didattica a distanza“.

Coronavirus, primo caso positivo a Firenze: attesa conferma

Un primo caso con test positivo di Coronavirus a Firenze. Si tratta di un uomo di circa 60 anni tornato da Singapore una ventina di giorni fa e che negli ultimi giorni si è sentito male ed è stato visitato ieri all’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova. Il primo tampone effettuato sull’uomo ha dato esito negativo mentre il secondo nella notte è risultato positivo. Ora si attende la conferma dell’Istituto superiore di Sanità. Il paziente è stato trasferito in un altro ospedale fiorentino, quello di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. Gli ambienti del pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati.

Missione congiunta dell’OMS ed ECDC

Una missione congiunta dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Ecdc è arrivata in Italia ieri, lunedì 24 febbraio. Obiettivo: “Supportare gli sforzi del Paese per mettere sotto controllo la Covid19 e le autorità italiane impegnate per analizzare e comprendere la situazione” del nuovo coronavirus, che ha fatto finora 7 vittime tra Lombardia e Veneto. In questa fase, hanno spiegato gli esperti, “il focus è limitare l’ulteriore trasmissione da uomo a uomo dell’infezione“.