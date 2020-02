Coronavirus in Italia, l’epidemia è inarrestabile: primo caso in Liguria, aumentano i contagi in Sicilia

Primo caso di positività al Coronavirus in Liguria: lo ha annunciato la Regione.

Tra poco saranno forniti ulteriori dettagli durante la conferenza stampa convocata nella sede della Regione Liguria per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

Il caso si sarebbe verificato a Alassio: “Manteniamo la calma – ha scritto il governatore ligure Toti sulla sua pagina Facebook – siamo preparati e affronteremo tutto come sempre“.

Nel frattempo, aumenta il numero delle persone probabilmente contagiate dal virus covid-19 a Palermo. Oltre alla turista bergamasca risultata positiva al tampone, lo stesso esame avrebbe dato lo stesso esito per il marito della signora e un altro componente del gruppo in vacanza da sei giorni nel capoluogo siciliano.

Il responso definitivo arriverà dallo Spallanzani di Roma.