Coronavirus in Italia, l’ordinanza in vigore da oggi: “Quarantena obbligatoria per chi ha avuto contatti con casi confermati”

L’ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale odierna e immediatamente in vigore, stabilisce che, in merito al Coronavirus, è fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per 14 giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.

E’ fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Acquisita la comunicazione, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

L’ordinanza del Ministro Speranza ha 3 mesi di validità a partire da oggi.